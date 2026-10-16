Zuhanden der federführenden Aussenpolitischen Kommission des Nationalrats (APK-N), die sich in der kommenden Woche erstmals über das komplexe und umstrittene Vertragswerk beugen wird, verfasste die Finanzkommission der grossen Kammer (FK-N) einen Mitbericht. Sie beantragte die Verpflichtungskredite im Umfang von insgesamt rund 3,48 Milliarden Franken für die Jahre 2030 bis 2036 zur Annahme, wie die Parlamentsdienste am Freitag mitteilten.