Nicht geäussert hat sich die Kommission zur Frage, ob die Anwendung der Schutzklausel bei einer problematischen Zuwanderung eine Lenkungsabgabe einfordern können soll. Die SPK-N sah noch zu viele offene Fragen und war der Ansicht, dass für einen fundierten Entscheid zu wenige Informationen vorliegen.