Die Mehrheit der Nationalratskommission betont nun laut der Mitteilung, dass es eine Frage der Zeit sei, bis sich in der Schweiz ein schwerwiegendes Erdbeben ereigne. Heute sei nur ein Bruchteil der Gebäude gegen Erdbebenschäden versichert. Deshalb sei es ein Gebot der politischen Verantwortung, angesichts des enormen Schadenpotenzials finanziell für dieses Risiko vorzusorgen.