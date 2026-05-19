Diese müssten sich an hohe Standards halten und dürften im Markt nicht das Nachsehen haben, argumentierte sie. Die WAK-N will zudem, dass Kleinsendungen aus dem Ausland stärker kontrolliert werden, um die Produktesicherheit zu erhöhen und Konformität der ausländischen Ware mit Schweizer Mindestanforderungen sicherzustellen.