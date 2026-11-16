Kompromiss mit Kompass-Initiative abgelehnt

Ihren Entscheid fällte die Kommission nach einer Diskussion über vier Varianten. Drei wurden abgelehnt. Die erste davon war das vom Bundesrat beantragte fakultative Referendum - für ein Ja zu den Verträgen würde das Volksmehr ausreichen. Die zweite war ein Übergangsartikel in der Verfassung, der die Ratifizierung der Stabilisierungsabkommen vorsieht und den Volk und Stände gutheissen müssten.