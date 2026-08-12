Ebenso gelte für von jüngsten Drohnenvorfällen betroffenen Nato-Staaten uneingeschränkte Solidarität und Unterstützung, hiess es in der Mitteilung. Am Dienstag vergangener Woche war am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne zwischen mehreren ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. Sie war mit Sprengstoff versehen.
Die Partner stünden bei der Verteidigung des Bündnisgebiets geschlossen und entschlossen zusammen, hiess es weiter. «Sie würdigten das rasche und entschiedene Vorgehen der Nato und der nationalen Behörden bei der Reaktion auf die Vorfälle.»/rdz/DP/jha
(AWP)