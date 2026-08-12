Die Nato-Verbündeten verurteilen jüngste Verletzungen des Luftraums in Polen und Rumänien. Russland trage die volle Verantwortung für die Luftraumverletzungen, teilte die Nato nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der Bündnisstaaten mit. Diese Vorfälle seien gefährlich und inakzeptabel und zeigten, dass Russland zunehmend bereit sei, Risiken einzugehen.