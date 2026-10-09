Kein Zweifel am Sieg in einer Auseinandersetzung

Bei der Übung gehe es darum, die Leistungsbereitschaft der Nato zu testen und zu beweisen. «Je tödlicher, je abschreckender wir sind, umso unwahrscheinlicher ist es, dass uns jemand angreift», sagt der Bundeswehroffizier und macht klar: «Für mich gibt es überhaupt keinen Zweifel daran, dass wir eine mögliche Auseinandersetzung mit unseren Gegnern gewinnen werden.» Der Name Russland fällt an diesem Medientag praktisch nie. Und doch ist der Hintergrund der Übung allen klar./mba/DP/nas