Stoltenberg sagte in einem Interview von «Welt» und US-Medien am Montag, Trump habe nicht in erster Linie die Nato kritisiert. «Seine Kritik richtete sich gegen Nato-Mitglieder, die nicht genug in die Nato investieren.» Der Nato-Generalsekretär lobte erneut das in Wiesbaden geplante Hauptquartier für den geplanten Nato-Einsatz zur Koordinierung von Waffenlieferungen und Ausbildungsaktivitäten für die ukrainischen Streitkräfte. Die Einrichtung des neuen Hauptquartiers sei wichtig, «unabhängig davon, wer der nächste US-Präsident ist».