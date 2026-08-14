Für das zweite Semester erwartet das Unternehmen weiterhin volatile Finanzmärkte. Das nach wie vor ungewisse politische Umfeld sowie die andauernden kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten würden weiterhin ihre Spuren an den Finanzmärkten und bei den Investoren hinterlassen, heisst es. Deshalb sollen die Mittel «vorsichtig und mit einem positiven Grundton» disponiert werden.