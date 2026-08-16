Die Prognose für diesen Pegel sieht in den kommenden Tagen keinen tieferen Wasserstand mehr vor. Im Verlauf der neuen Woche wird ein leichter Anstieg des Pegelstandes auf 10 Zentimeter erwartet. Der Wasserstand des Rheins wird damit aber auch weiterhin auf einem sehr niedrigen Niveau bleiben.
Die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Düsseldorf sind das 1,59 Meter, von denen bei einem Pegelstand von minus 1 Zentimeter dann noch 1,58 Meter bleiben. Wie das Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein bereits mitgeteilt hatte, fahren kaum noch Schiffe. Dadurch gebe es zeitweise kaum noch Wellengang auf dem Rhein./vd/DP/mis
(AWP)