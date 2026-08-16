Die Fahrrinne ist deutlich tiefer als der jeweilige Pegelstand am Ufer. In Düsseldorf sind das 1,59 Meter, von denen bei einem Pegelstand von minus 1 Zentimeter dann noch 1,58 Meter bleiben. Wie das Wasserstrassen- und Schifffahrtsamtes Rhein bereits mitgeteilt hatte, fahren kaum noch Schiffe. Dadurch gebe es zeitweise kaum noch Wellengang auf dem Rhein./vd/DP/mis