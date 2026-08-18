Die Parteiaffinität der Befragten war ein entscheidender Faktor für die Stimmabsicht. Anhängerinnen und Anhänger der SVP - die als einzige grosse Partei offiziell hinter der Vorlage steht - sprachen sich zu 76 Prozent für die Neutralitätsinitiative aus. Bei der Wählerschaft von Grünen, SP und GLP lag die Ablehnung hingegen zwischen 76 und 81 Prozent. Auf die Kantone heruntergebrochen, fand die Vorlage einzig im Tessin eine klare Mehrheit.