Bei JPMorgan sieht man Nestlé nach vier Jahren mit praktisch stagnierendem Mengenwachstum auf dem «Weg zu einer nachhaltigen Erholung». Ein RIG von über 2 Prozent dürfte mittelfristig auch wieder ein organisches Wachstum von rund 4 Prozent ermöglichen, meint der zuständige Analyst. Für 2027 erwartet er Rückenwind durch einfachere Vergleichsbasiswerte im Bereich Nutrition und in den USA sowie eine Erholung des US-Geschäfts und eine bessere Entwicklung in den Schwellenländern. Und auch bei der Marge sieht er Potential.