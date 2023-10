Zwar kann Nestlé das negative RIG durchaus erklären: So bremsten IT-Probleme und Kapazitätsengpässe, dazu hatte das Quartal einen Arbeitstag weniger. In Kombination mit der Tatsache, dass die Umsatz-Guidance nicht weiter eingegrenzt wurde, sei die Entwicklung jedoch negativ zu werten, so Jefferies.