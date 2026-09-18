JPMorgan schätzt den Umsatzanteil auf rund 2 Prozent - wie von Nestlé 2021 zuletzt öffentlich ausgewiesen - und den Anteil am operativen Gewinn auf 3 Prozent. Ein vollständiger Verlust des Geschäfts könnte den Gewinn je Aktie um 3 bis 4 Prozent schmälern. Vontobel geht wegen des seit 2022 stark reduzierten Geschäfts inzwischen sogar nur noch von etwas mehr als 1 Prozent Umsatzanteil aus.