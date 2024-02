Nestlé Research in der Schweiz und das National University of Singapore Sleep Center hätten gemeinsam eine klinische Studie durchgeführt, um die Auswirkungen der Ernährungslösung zu untersuchen, teilte Nestlé am Donnerstag mit. Die Ergebnisse hätten gezeigt, dass die Kombination aus einer natürlichen Tryptophanquelle, Vitamin B, Magnesium, Zink und Nährstoffen, die auf natürliche Weise die körpereigene Melatoninausschüttung fördern, in Verbindung mit Maulbeerblattextrakt die Einschlafzeit um etwa 15 Prozent verkürzte. Das Milchpulver verringere ausserdem den Blutzuckeranstieg nach dem Abendessen und die glykämischen Schwankungen während der Nacht.