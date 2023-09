Strategisch sinnvoll

In der Finanzgemeinde erhält der Deal Zuspruch. So heisst es etwa aus dem Analystenhaus Baader Helvea, dass die Transaktion «strategisch gut» zu Nestlé passe, da so das Engagement in den aufstrebenden Märkten Südamerikas erhöht werde und Nestlé den Vorsprung gegenüber anderen Nahrungsmittelmultis wie Mondelez ausbauen könne. Zudem trete Nestlé damit in direkten Wettbewerb mit Lindt & Sprüngli, die ebenfalls eine eigene Ladenkette in Brasilien betreibe.