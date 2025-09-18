Derweil ziele das Pfandsystem in Polen, das diesen Oktober eingeführt wird, darauf ab, die Sammel- und Recyclingquoten für Verpackungen deutlich zu erhöhen, so die Sprecherin weiter. Erfahrungen aus anderen Ländern hätten gezeigt, dass diese Quoten über 90 Prozent ansteigen könnten. Gleichzeitig sei Nestlé Polska für den weiteren Dialog offen.