Im Rahmen der Partnerschaft sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag vor allem die Marken Cailler, Thomy und Nescafé beworben werden. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung nannte Nestlé nicht.
sta/to
(AWP)
Nestlé engagiert sich ab dieser Saison im Schweizer Schneesport. Dazu hat der Nahrungsmittelkonzern einen dreijährigen Sponsoringvertrag mit dem Skiverband Swiss-Ski unterzeichnet.
Im Rahmen der Partnerschaft sollen laut einer Mitteilung vom Donnerstag vor allem die Marken Cailler, Thomy und Nescafé beworben werden. Finanzielle Einzelheiten der Vereinbarung nannte Nestlé nicht.
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