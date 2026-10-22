Im dritten Quartal habe der Nutrition-Bereich sein Potential noch nicht ausschöpfen können, sagte Finanzchefin Anna Manz gemäss Redetext. Dort sehe man aber noch grosse Chancen. Zudem gab es auch hier Lichtblicke: So konnte Medical Nutrition das sechste Quartal in Folge sein Wachstum beschleunigen. Dieser Teilbereich umfasst etwa Nahrung für Menschen, die sich an besondere Diäten halten müssen oder über eine Sonde ernährt werden.