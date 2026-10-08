Die Untersuchungen waren von der Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben worden und belasten Nestlé teilweise schwer. Sie zeigen unter anderem extrem hohe Mengen an Mikroplastik in Böden und Gewässern bei vier illegalen Mülldeponien. Im ersten Prozess waren dagegen nur Untersuchungen berücksichtigt worden, die Nestlé selbst eingereicht hatte.