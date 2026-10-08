Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern hat den obersten französischen Gerichtshof angerufen, wie ein Sprecher am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte. Hintergrund ist der Entscheid eines Berufungsgerichts vom 17. September. Dieses hatte angeordnet, den Fall vor dem Strafgericht von Nancy neu aufzurollen. Dabei sollten auch Untersuchungen berücksichtigt werden, die im ersten Prozess im März wegen eines Formfehlers ausgeschlossen worden waren.