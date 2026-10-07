Die NBA ist die wichtigste professionelle Basketballliga Nordamerikas und eine der weltweit bekanntesten Sportligen. In ihr spielen 30 Teams, davon 29 aus den USA und mit den Toronto Raptors eines aus Kanada. Die Liga wurde 1946 gegründet und hat sich mit Stars wie Michael Jordan, LeBron James oder Stephen Curry zu einer global vermarkteten Sportmarke entwickelt.