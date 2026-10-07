Eine der weltweit bekanntesten Sportliegen

Angaben zum finanziellen Umfang der Zusammenarbeit machte Nestlé nicht. Es handle sich jedoch um die grösste Investition der betreffenden Nestlé-Kategorie in eine einzelne Plattformpartnerschaft überhaupt, sagte eine Sprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP. Dies gelte sowohl für das finanzielle Engagement als auch für die globale Reichweite. Erstmals würden zudem die drei Marken Milo, Nescau und Nesquik unter einem gemeinsamen globalen Rahmen zusammengeführt.