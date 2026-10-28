Laut dem Fernsehsender N12 lag das Netanjahu-Lager nach Auszählung von gut zehn Prozent der Stimmen sogar bei 52 der 120 Sitze in der Knesset und damit drei Sitze vor dem Eisenkot-Lager. Netanjahus Koalition, die sich zuletzt auf rechtsextreme und strengreligiöse Parteien stützte, hatte bei der letzten Wahl Ende 2022 noch 64 Sitze erhalten. Netanjahu regiert Israel mit mehreren Unterbrechungen schon seit 1996, seit Dezember 2022 ist er zum dritten Mal Ministerpräsident.