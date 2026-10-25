Israels Zentralbank weist Netanjahu in die Schranken

In einer Erklärung der israelischen Zentralbank hiess es, Kryptowährungen dürften nicht als Mittel zur Umgehung von Sanktionen dienen. Für die israelische Wirtschaft sei es richtig, die wirtschaftlichen Beziehungen zu den wichtigsten Handelspartnern aufrechtzuerhalten und sich darauf zu konzentrieren, Sanktionen und deren negative Auswirkungen auf die Wirtschaft zu verhindern. Dies falle in den Zuständigkeitsbereich der politischen Führung, und es sei angebracht, Massnahmen zu ergreifen, um dies voranzutreiben.