Nach der Gewalttat auf einem Flydubai-Flug nach Tel Aviv hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu den Copiloten als islamistisch geprägt bezeichnet. «Wir wissen, dass er einer radikalen islamistischen Indoktrination unterzogen wurde», sagte Netanjahu dem Sender Fox News. «Das scheint sich aus den Informationen zu ergeben.» Nähere Angaben dazu machte Netanjahu nicht.