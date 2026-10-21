Netanjahu sieht Trump bei Iran-Kurs an seiner Seite

Auch US-Präsident Donald Trump, den er als seinen «engen Freund» bezeichnete, teile seine Sicht, sagte Netanjahu weiter. Trump habe zuletzt mit Blick auf den Iran gesagt, er sei bereit, «die Sache zu Ende zu bringen». Der US-Präsident wolle dies aber nur gemeinsam mit Israel tun. «Und das ist genau das, was wir machen werden», sagte Netanjahu. Man werde den «Kopf der Krake» abschlagen sowie seine Arme, die islamistische Terrororganisation Hamas im Gazastreifen und die libanesische Hisbollah-Miliz.