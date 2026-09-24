Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hat den Krieg gegen den Iran verteidigt. «Die Zerstörung der iranischen Atomanlagen war schwierig, es war ein sehr schwieriges Unterfangen, doch für mich war es eine der leichtesten Entscheidungen, die ich als Ministerpräsident je treffen musste - denn hätten wir es nicht getan, wären wir alle tot», sagte er bei einer Rede bei der UN-Generaldebatte in New York.