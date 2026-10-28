Bei der mit Spannung erwarteten Wahl hatte es keinen klaren Sieger gegeben. Netanjahus Likud-Partei wurde zwar stärkste Kraft im Parlament, allerdings verfehlte das Lager des 77-Jährigen, dem strengreligiöse und rechtsextreme Parteien angehören, die notwendige Mehrheit zur Regierungsbildung. Auch das Lager seines wichtigsten Rivalen, Ex-Militärchef Gadi Eisenkot, hat bislang keine Mehrheit. Die arabischen Parteien verzeichneten bei der Wahl ein gutes Ergebnis und könnten damit bei der Regierungsbildung zum Zünglein an der Waage werden./le/DP/jha