Netflix hat das vergangene Quartal mit dem schwächsten Wachstum seit Jahren abgeschlossen. Der Streaming-Marktführer will nun unter anderem dafür sorgen, dass Nutzer mehr Zeit mit seinen Filmen und Serien verbringen. «Wir wollen der Unterhaltungs-Dienst sein, den man haben muss», sagte Co-Chef Ted Sarandos in einer Videokonferenz mit Analysten. «Wir wissen, dass wir es besser können», pflichtete ihm sein Kollege Greg Peters bei.