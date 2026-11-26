Bei Briten, EU-Bürgern und weiteren europäischen Staatsangehörigen war die Zahl der Auswanderer sogar grösser als die der Einwanderer. Nicht-EU-Bürger wandern weiterhin in grösserer Zahl ein als aus, doch ein deutlicher Rückgang der Einwanderung in diesem Bereich ist der Treiber der allgemeinen Entwicklung, wie das ONS mitteilte.
Die Zahl der Einwanderer nach Grossbritannien aus Nicht-EU-Ländern war nach dem Brexit drastisch angestiegen. Ihren Höhepunkt erreichte die sogenannte Nettoeinwanderung in den zwölf Monaten bis Ende März 2023 mit einem geschätzten Einwanderungsüberschuss von 944.000 Menschen./cmy/DP/stw
(AWP)