Der Einwanderungsüberschuss nach Grossbritannien ist erneut deutlich gesunken. Das geht aus jüngsten Schätzungen der Statistikbehörde ONS (Office for National Statistics) hervor. Demnach wanderten in den zwölf Monaten bis Ende Juni 2026 nur rund 77.000 Menschen mehr nach Grossbritannien ein als aus. Das ist die niedrigste Zahl seit 1997 - mit Ausnahme der Pandemie, als das Reisen erheblich eingeschränkt war.