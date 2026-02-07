Im Nachbarland Polen stiegen wegen der Angriffe in der Nacht Kampfflugzeuge auf. Die erforderlichen Kräfte und Mittel seien mobilisiert worden, teilte das Operative Kommando der Armee des Nato-Mitgliedstaats mit. Die bodengestützten Luftverteidigungs- und Radarsysteme seien in Bereitschaft versetzt worden. Die Flughäfen in Rzeszow und Lublin im Osten des Landes mussten vorübergehend den Luftverkehr unterbrechen.