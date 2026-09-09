Zuletzt trainierten im April und Mai des vergangenen Jahres rund 1000 Armeeangehörige im österreichischen Allentsteig auf freiwilliger Basis. Der Waffenplatz nordwestlich von Wien ist rund zehnmal grösser als etwa die schweizerischen Gefechtsausbildungsplätze in Bure JU oder Walenstadt SG. Für 2027 hat die Armee eine weitere Übung mit rund 1000 Soldatinnen und Soldaten angekündigt - dieses Mal im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt.