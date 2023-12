Die InfraGo ist Teil einer Strukturreform bei der Deutschen Bahn. Mit ihr sollen die Versäumnisse vergangener Jahrzehnte bei der Modernisierung des Eisenbahnnetzes in Deutschland nachgeholt und die Qualität auf der Schiene verbessert werden. In der Gesellschaft werden das Schienennetz und die Bahnhöfe zusammengeführt. Bisher waren sie in zwei separaten Tochterunternehmen organisiert. Das neue Unternehmen soll neben wirtschaftlichen künftig auch gemeinwohlorientierte Ziele verfolgen - und damit zumindest ein Stück weit vom Gewinndruck befreit sein.