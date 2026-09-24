Strenge Praxis bremste Bauprojekte

In der Vergangenheit führte die strenge Anwendung des ISOS dazu, dass in Zürich viele Bauvorhaben blockiert waren. Das Inventar galt laut Schneider nicht nur für historische Plätze und Gebäude, sondern für drei Viertel der gesamten Stadtfläche. Selbst kleine Vorhaben wie der Bau einer Tiefgarage oder einer Solaranlage boten Angriffsfläche für Rekurse. Betroffen waren auch viele genossenschaftliche und damit preisgünstige Wohnungen, die in der Stadt dringend benötigt werden.