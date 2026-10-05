Europa will unabhängiger in der Halbleiterproduktion werden. Derzeit ist Europa stark von Importen vor allem aus Asien abhängig. Die «Fab4Micro» in Erfurt wird vom Bund und vom Freistaat Thüringen mit insgesamt 127,4 Millionen Euro gefördert. Auf dem Firmengelände sollen neue Reinräume entstehen. Dort werden nach Unternehmensangaben unter anderem Mikrosysteme gefertigt, die elektronische und optische Funktionen in einem Bauteil vereinen. Sie würden beispielsweise für Künstliche Intelligenz (KI), neue Rechenzentren, optische Systeme oder Medizintechnik benötigt.