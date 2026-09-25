Mit der neuen Doppelspitze wird zugleich die Funktion des Finanzvorstands frei. Die Nachfolge hat Flatexdegiro bereits geregelt. Diesen Posten soll nun Thomas Lindner übernehmen, der bereits seit 2012 im Unternehmen ist und seitdem diverse Führungsaufgaben im Finanzbereich übernommen hat. Seine Bestellung in den Vorstand stehe noch unter dem üblichen Vorbehalt der aufsichtsrechtlichen Beurteilung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin)./tav/stk