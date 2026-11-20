Dass die Zahl der bis Ende 2025 effektiv geschaffenen Stellen der Periode 2022 bis 2025 mit 1417 unter dem Wert der Vorperiode (2672 Stellen) lag, führt EY auf einen europäischen Trend zu kleineren Teams bei Auslandsinvestitionen sowie auf viele Blockchain-Firmen mit schlanken Strukturen zurück. Innert fünf Jahren planen die Betriebe einen Ausbau auf 5311 Stellen.