Mit einer neuen Flugverbindung können Geschäftsreisende künftig vom ostfriesischen Emden bis ins dänische Esbjerg reisen. Der Flugbetrieb mit Verbindungen dreimal wöchentlich starte am 13. Oktober, teilte die Fluggesellschaft Lygg mit. Das neue Angebot richtet sich demnach insbesondere an Unternehmen aus der Offshore- und der Energiewirtschaft. Emden in Ostfriesland und Esbjerg an der dänischen Westküste sind wichtige Standorte etwa für die Offshore-Windkraftindustrie.