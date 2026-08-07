Manche Experten vermuten indes, dass den USA vorher selbst die Puste ausgehen könnte, weil die kostspielige Dauerbelastung des Kriegs für Trumps Regierung eine innenpolitische und wirtschaftliche Hypothek vor den wichtigen Parlamentswalen im November ist. Auf die Frage, ob eine Einigung zur Öffnung der für den Welthandel wichtigen Strasse von Hormus erreicht worden sei, sagte Trump, er sei in Verhandlungen eingebunden. «Es könnte bald sein.» Unabhängig von den USA hatten der Iran und der ebenfalls an die Meerenge grenzende Oman zuvor bekanntgegeben, kurz vor einer Einigung für die blockierte Strasse von Hormus zu stehen.