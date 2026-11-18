Damit Europas Industrie langfristig eine Chance hat, will die EU-Kommission die Entwicklung, Herstellung und Verwendung fortschrittlicher Materialien voranbringen. Dafür sollen die EU-Mitgliedstaaten nach Vorstellung der Brüsseler Behörde unter anderem mehr investieren und besser zusammenarbeiten. Solche Werkstoffe machen etwa Gebäude energieeffizienter oder kommen in 3D-gedruckten medizinischen Implantaten, bei Chips für Quantencomputer oder in Windkraftanlagen und E-Auto-Batterien zum Einsatz.