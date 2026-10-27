Die am Dienstag veröffentlichte Untersuchung zeigt Bedingungen auf, unter denen neue Nukleartechnologien einen Beitrag zur Schweizer Energieversorgung leisten könnten: Dazu gehören laut TA-Swiss unter anderem, dass diese neuartigen Reaktoren rechtzeitig verfügbar sind, ihre Kosten nicht zu hoch ausfallen und die regulatorischen Rahmenbedingungen geschaffen werden.