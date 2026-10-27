Was sind laut TA-Swiss die Chancen neuer Nukleartechnologien?

Neue Kernkraft kann der Studie zufolge im Schweizer Kontext einen relevanten zusätzlichen Beitrag zur Energieversorgung leisten. Sie könnte insbesondere helfen, die für den Winter absehbare Stromlücke zu schliessen und angesichts des steigenden Bedarfs die Abhängigkeit von Stromimporten aus dem Ausland zu begrenzen. Ausserdem würde sie dazu beitragen, den Treibhausgasausstoss des Energiesystems zu senken. Die Studie stellt dabei klar, dass die Kernenergie kein Ersatz für den Ausbau erneuerbarer Energien ist: Sie würde den Bedarf an zusätzlichen Photovoltaik- und Windkraftanlagen lediglich verringern. Auch in der Umweltbilanz schneiden die Nukleartechnologien laut den Forschenden bei Indikatoren wie dem Flächenbedarf und der menschlichen Gesundheit gut ab, wenngleich kleine modulare Reaktoren (SMR) einen hohen Süsswasserverbrauch aufweisen.