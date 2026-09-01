Damit dürfen befristet vermietete Wohnungen wie Airbnb-Unterkünfte oder Business-Apartments nicht mehr dem vorgeschriebenen Mindestwohnanteil angerechnet werden, wenn sie regelmässig gewerblich für weniger als ein Jahr vermietet werden. Dies teilte der Stadtrat am Dienstag mit. Eigentümerinnen und Eigentümer müssen solche Nutzungen melden.