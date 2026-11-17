Verbot mit Schlupflöchern

Es fanden sich jedoch mehrere Wege, das Verbot zu umgehen. Zum einen gibt es den Schmuggel: Chips werden für den angeblichen Einsatz in verschiedenen Ländern gekauft - und landen dann über Umwege in China. In einem Fall etwa wurden laut einer US-Anklage Plaketten mit Seriennummern mit Hilfe von Haartrocknern auf Server-Attrappen umgeklebt, um zu vertuschen, dass die echten Geräte mit Nvidia-Technik nach China weitergereicht wurden.