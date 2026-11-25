Die Massnahmen richten sich nicht nur gegen die Schweiz: Insgesamt nahm Handelsbeauftragter Greer 14 Volkswirtschaften wegen struktureller Überkapazitäten im verarbeitenden Gewerbe ins Visier. Betroffen sind neben der Schweiz und der Europäischen Union - für die ebenfalls bis zu 15 Prozent vorgesehen sind - unter anderem China mit bis zu 20 Prozent Aufschlag sowie Japan, Südkorea, Taiwan, Indien, Singapur und weitere asiatische Staaten. Zu den ebenfalls untersuchten Ländern Mexiko und Norwegen traf Greer vorerst keine Feststellungen.