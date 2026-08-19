Stabiles operatives Ergebnis erwartet

Im wichtigsten Geschäftsfeld der Bank, dem Zinsgeschäft, blieb der Bruttoerfolg mit 60,3 Millionen Franken knapp auf Vorjahresniveau (60,8 Mio), der Netto-Erfolg stieg sogar um knapp 6 Prozent auf 62,6 Millionen Franken. Im Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft erzielte die BCN ein Plus von 2,5 Prozent auf 16,3 Millionen. Der Handelserfolg stieg um 5 Prozent auf 6,3 Millionen.