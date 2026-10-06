EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen warnt vor starken Kürzungen beim neuen billionenschweren EU-Haushalt - wie unter anderem von Deutschland gefordert. «Mir ist klar, dass es nicht einfach ist, allen Sachzwängen gerecht zu werden. Ich weiss auch um die schwierige Haushaltslage in den Mitgliedstaaten», sagte von der Leyen im Europaparlament in Strassburg. Mit starken Kürzungen aber «würden wir bei entscheidenden Prioritäten, auf die wir uns alle gemeinsam verständigt haben, erhebliche Einschränkungen vornehmen».