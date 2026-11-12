Schäfer: VW ist in der Offensive

Schäfer sagte, der Produktionsstart solle auch ein Signal an Händler und Wettbewerb sein. «Volkswagen ist in der Offensive. Und der ID. Tiguan ist dafür der stärkste Beweis.» Seit 2007 wurden mehr als 8,3 Millionen Exemplare des Tiguans gebaut. Die E-Modelle ID.4 und ID.5 kommen seit 2021 zusammen auf mehr als 950.000 Fahrzeuge. Vor mehr als einem Jahr hatte VW angekündigt, sich bei seinen Elektromodellen nach und nach von den Nummern im Namen der ID.-Familie zu verabschieden.