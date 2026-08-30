Der Hohe Vertreter des von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufenen Friedensrats, Nikolaj Mladenow, hatte Israel zuletzt vorgeworfen, mit den fortgesetzten Angriffen im Gazastreifen die geplante Entwaffnung der Hamas zu verzögern. Zugleich betonte der Bulgare, die Hamas müsse ihre Verpflichtung zum kompletten Stopp aller militärischen Aktivitäten noch umsetzen. Er warnte, eine erneute vollständige Eskalation des Konflikts im Gazastreifen könne zu einem «Punkt ohne Wiederkehr» führen.