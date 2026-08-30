Das Al-Aksa-Krankenhaus in Deir al-Balah teilte mit, bei einem israelischen Angriff in der Nähe der Klinik seien zwei Menschen getötet worden, darunter ein Kind. Anwohner bestätigten, bei einem der Getöteten habe es sich um ein Hamas-Mitglied gehandelt.
Nach Angaben der israelischen Armee wurden auch am Samstag insgesamt fünf mutmassliche Mitglieder des militärischen Hamas-Flügels bei gezielten Angriffen getötet. Die Hamas selbst äusserte sich nicht zu den Berichten.
Der Hohe Vertreter des von US-Präsident Donald Trump ins Leben gerufenen Friedensrats, Nikolaj Mladenow, hatte Israel zuletzt vorgeworfen, mit den fortgesetzten Angriffen im Gazastreifen die geplante Entwaffnung der Hamas zu verzögern. Zugleich betonte der Bulgare, die Hamas müsse ihre Verpflichtung zum kompletten Stopp aller militärischen Aktivitäten noch umsetzen. Er warnte, eine erneute vollständige Eskalation des Konflikts im Gazastreifen könne zu einem «Punkt ohne Wiederkehr» führen.
Seit Oktober 2025 herrscht im Gaza-Krieg eine Waffenruhe, dennoch gibt es immer wieder tödliche Angriffe. Zuletzt hatte Israel seine Luftangriffe wieder verstärkt und dabei nach Darstellung des Militärs gezielt ranghohe Hamas-Kommandeure ins Visier genommen.
(AWP)